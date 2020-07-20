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20 липня 2020, понеділок, 10:40 16
Економіка 2020-07-20T12:30:03+03:00
Українські Новини
Долар та євро зросли після вихідних. Курс валют на 20 липня

Долар та євро зросли після вихідних. Курс валют на 20 липня

Анна Рудык
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Курс долара
Курс долара

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 липня на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 14,22 коп. до 30,8441 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 15,87 коп. до 31,4438 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Доллар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,2609 27,5609 30,8441 31,4438 3,34 3,93
Максимальний 27,3500 27,7500 31,0500 31,9500 3,77 5,00
Мінімальний 27,0000 27,4500 30,1500 31,1000 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 липня, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 17 коп. у п'ятницю знизився на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Крім того, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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