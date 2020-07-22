Кривошу, який захопив заручників у Луцьку, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту

Максиму Кривошу, який захопив автобус із заручниками в Луцьку 21 липня, Служба безпеки України повідомила про підозру у вчиненні терористичного акту.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчими управління СБУ в області повідомлено громадянину про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні й утриманні осіб як заручників із загрозою знищення людей, зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу)", - йдеться в ньому.

За даними слідства, чоловік захопив у Луцьку рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами й утримував їх протягом дня, висуваючи вимоги до президента та інших чиновників.

В процесі переговорів він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи на їх життя.

Після затримання у нього вилучено цілий арсенал зброї та вибухівки.

Зокрема, автомат "АКС-74У", револьвер, гранати наступальної дії "РГД-5".

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали захопив автобус в Луцьку (Волинська область) Максима Кривоша після того, як він вийшов з автобуса і здався.

Чоловік, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку поговорив з журналістами і розповів, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим. А голова СБУ Іван Баканов, який перебував координував дії зі звільнення заручників в Луцьку з робочого кабінету в Києві 21 липня, пояснив, чому його не було на міці подій.