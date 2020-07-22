Баканов пояснив, чому його не було на спецоперації: "Директор ЦРУ не присутній на таких операціях"

Голова Служби безпеки України Іван Баканов, який перебував координував дії зі звільнення заручників в Луцьку з робочого кабінету в Києві 21 липня, пояснив, чому його не було на міці подій.

"Директор ЦРУ (США) присутній на таких операціях, як ви думаєте? У нас є штаб АТЦ (Антитерористичний центр), "Альфа" - вони були присутні там через дуже нетривалий час, включаючи керівника "Альфи" і заступника голови, який курирує АТЦ", - сказав глава СБУ Іван Баканов Українським Новинам, коментуючи свою відсутність на операції з порятунку заручників в Луцьку 21 липня.

Баканов додав, що був доповідачем у комітеті із розвідки під головуванням глави держави.

Він наголосив, що в цій роботі потрібно бути ефективними, а не популярними.

"Головне ж, щоб було все добре... чи ви думаєте, що було б безпечно для заручників, щоб я з автоматом вривався в автобус? В нашій роботі потрібно бути ефективними, а не популярними", - підкреслив глава СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, в операції зі звільнення заручників в автобусі в центрі Луцька 21 липня брали участь 200 поліцейських.

Тим часом, Служба безпеки України має намір просити суд взяти під варту без альтернативи застави Максима Кривоша, який захопив 21 липня автобус з пасажирами в Луцьку.