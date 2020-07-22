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22 липня 2020, середа, 17:22 5
Фінанси 2020-07-22T17:55:59+03:00
Українські Новини
Україна планує запропонувати обмін єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 на $750 млн

Україна планує запропонувати обмін єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 на $750 млн

Ольга Фандорина
Єврооблігації України, єврооблігації, євробонди
Українські євробонди. Фото: focus.ua:
Українські євробонди. Фото: focus.ua:

Україна планує в четвер, 23 липня, оголосити прискорену пропозицію обміну щодо певних непогашених облігацій зовнішніх державних позик України з терміном погашення в 2021 і 2022 роках на суму до 750 млн доларів одночасно з випуском нових облігацій.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Зазначається, що Міністерство фінансів залучило міжнародні інвестиційні банки в зв'язку із запропонованим випуском незабезпечених облігацій зовнішніх державних позик із високим пріоритетом і дванадцятирічним терміном обігу, які будуть деноміновані в доларах і випущені згідно з Положенням S / Правилом 144А.

З урахуванням окремих винятків згадані цінні папери не можуть пропонуватися для продажу або продаватися в Австралії, Канаді або Японії, або на користь, від імені або на ім'я будь-якого підданого, резидента або громадянина Австралії, Канади чи Японії.

Як повідомляли Українські Новини, на початку липня Україна скасувала розміщення випуску єврооблігацій на 1,75 млрд доларів через відставки глави НБУ Якова Смолія.

Після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований), в той час, як борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Раніше Україна готувалася випустити єврооблігації у липні поточного року, а також має погасити 500 млн євро, перший транш макрофінансової допомоги.

В кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

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