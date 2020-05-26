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26 травня 2020, вівторок, 09:24 22
Економіка 2020-05-26T12:30:05+03:00
Українські Новини
У другій місяць карантину держборг України почав зростати

У другій місяць карантину держборг України почав зростати

Анна Рудык
Карантин, економіка України, Держборг України, зростання держборгу
Долар
Долар

Після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець квітня становив 2 196,36 млрд гривень, або 81,43 млрд доларів проти 2 255,55 млрд гривень, або 80,38 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 квітня становив 1 934,89 млрд гривень (71,74 млрд доларів) проти 1 988,81 млрд гривень (70,87 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць знизився з 40,34 млрд доларів до 40,17 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг скоротився з 856,83 млрд гривень до 851,58 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті збільшився з 30,53 млрд доларів до 31,57 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 30 квітня становив 261,47 млрд гривень, або 9,69 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, в травні Україна повинна виплатити $1,1 млрд за зовнішніми боргами.

Також майже половина громадян України проти співпраці з МВФ.

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