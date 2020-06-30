В той час, як іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року, Україна має намір випустити єврооблігації.

Про це Українським Новинам повідомив представник одного з іноземних банків.

Організаторами розміщення обрані JP Morgan і Goldman Sachs.

Термін обігу нових паперів — 12 років.

При цьому джерело уточнило, що Україна також оголосила про тендер із викупу єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 роках на загальну суму до 750 млн доларів.

Єврооблігації-2021 перебувають в обігу на 1,41 млрд доларів за номіналом, ціна викупу визначена в 1 035 доларів за 1000 доларів номіналу, а єврооблігацій-2022 - на 1,38 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований), в той час, як борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.