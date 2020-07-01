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01 липня 2020, середа, 09:32 28
Фінанси 2020-07-01T11:45:03+03:00
Українські Новини
У липні Україну чекає велика виплата за зовнішніми боргами

У липні Україну чекає велика виплата за зовнішніми боргами

Сергей Жолобецкий
Євросоюз, Мінфін, Зовнішній борг України, Макрофінансова допомога
Україні належить погасити перший транш макрофина
Україні належить погасити перший транш макрофина

Тоді як Україна готується випустити єврооблігації, в липні поточного року також наша країна повинна погасити 500 млн євро, перший транш макрофінансової допомоги.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

У грудні 2018 року Європейський Союз виділив 500 млн євро, перший транш макрофінансової допомоги Україні.

При цьому в даних Мінфіну також зазначається, що в липні поточного року Україна повинна здійснити погашення зовнішніх боргів сумарно на 21,26 млрд гривень в еквіваленті.

Чергова виплата Міжнародному валютному фонду запланована на 1 серпня, близько 51,5 млн СПЗ (спецправа запозичення).

Як повідомляли Українські Новини, 30 червня стало відомо, що Україна має намір випустити єврооблігації.

Організаторами розміщення обрані JP Morgan і Goldman Sachs.

Термін обігу нових паперів – 12 років.

При цьому джерело уточнило, що Україна також оголосила про тендер з викупу єврооблігацій з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму до 750 млн доларів.

Єврооблігації-2021 перебувають в обігу на 1,41 млрд доларів за номіналом, ціна викупу визначена в 1 035 доларів за 1000 доларів номіналу, а єврооблігацій-2022 - на 1,38 млрд доларів.

В кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований), тоді як борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

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