У липні Україну чекає велика виплата за зовнішніми боргами

Тоді як Україна готується випустити єврооблігації, в липні поточного року також наша країна повинна погасити 500 млн євро, перший транш макрофінансової допомоги.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

У грудні 2018 року Європейський Союз виділив 500 млн євро, перший транш макрофінансової допомоги Україні.

При цьому в даних Мінфіну також зазначається, що в липні поточного року Україна повинна здійснити погашення зовнішніх боргів сумарно на 21,26 млрд гривень в еквіваленті.

Чергова виплата Міжнародному валютному фонду запланована на 1 серпня, близько 51,5 млн СПЗ (спецправа запозичення).

Як повідомляли Українські Новини, 30 червня стало відомо, що Україна має намір випустити єврооблігації.

Організаторами розміщення обрані JP Morgan і Goldman Sachs.

Термін обігу нових паперів – 12 років.

При цьому джерело уточнило, що Україна також оголосила про тендер з викупу єврооблігацій з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму до 750 млн доларів.

Єврооблігації-2021 перебувають в обігу на 1,41 млрд доларів за номіналом, ціна викупу визначена в 1 035 доларів за 1000 доларів номіналу, а єврооблігацій-2022 - на 1,38 млрд доларів.

В кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований), тоді як борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.