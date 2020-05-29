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  • Україна погасила випущені під держгарантії США євробонди на $1 млрд
29 травня 2020, пʼятниця, 11:13 16
Економіка 2020-05-29T13:00:03+03:00
Українські Новини
Україна погасила випущені під держгарантії США євробонди на $1 млрд

Україна погасила випущені під держгарантії США євробонди на $1 млрд

Анна Рудык
ОВДП, Держборг України, Долар, Виплата по єврооблігаціям
Долар
Долар

Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Міністерство фінансів України погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) під гарантію США.

Загальна сума платежу становила понад 1 млрд доларів.

Випуск ОВДП під гарантію США було здійснено до 2015 року з відсотковою ставкою 1,847% в рік.

Це другий з трьох випусків під гарантію США, здійснених в 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року.

Погашення ОВДП, випущених в 2016 році, буде здійснено Мінфіном у вересні 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований), в той час, як борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Крім того, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні скоротився на 3,6% або на 3 млрд доларів до 80,38 млрд доларів у порівнянні з лютим. Усього Україні треба виплатити 400 млрд гривень за держборгом у 2020. При цьому пік платежів припадає на 3-й квартал поточного року, а найменша сума платежів запланована на 4-й квартал.

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