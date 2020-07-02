Україна скасувала розміщення єврооблігацій на $1,75 млрд

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

"У світлі останніх повідомлень Україна вирішила не розміщувати єврооблігації, номіновані у доларах, з терміном погашення в 2033 році, і скасувати достроковий викуп частини непогашених", - йдеться в документі Мінфіну.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Тим часом, іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року,

Після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований), в той час, як борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

В той час як Україна має погасити 500 млн євро, перший транш макрофінансової допомоги.

В кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.