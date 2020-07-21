За добу смертність від коронавірусу зросла удвічі, а захворюваність — на 3%

20 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 673 до 60 166, кількість померлих від захворювання — на 20 осіб до 1 518 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,4%, кількість нових летальних випадків — на 53,8%.

Про це сказано в повідомленні Ради нацбезпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 21 липня в Україні зареєстровано 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 673 нових випадків, одужали 760 осіб, померли 20 людей.

Таким чином, 20 липня показник нових хворих за добу знову став меншим, ніж тих, хто одужав — 673 проти 760.

Кількість нових випадків захворювання на 20 липня становила 1,1% від загальної кількості хворих на 19 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 21 липня становила 26 449 осіб, що на 0,4% менше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (8 229), в Києві (7 034) і Чернівецької області (5 363).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2330 випадків;

Волинська область — 3318 випадків;

Дніпропетровська область — 1224 випадки;

Донецька область — 797 випадків;

Житомирська область — 1609 випадків;

Закарпатська область — 4518 випадків;

Запорізька область — 682 випадки;

Івано-Франківська область — 3611 випадків;

Кіровоградська область — 686 випадків;

м. Київ — 7034 випадки;

Київська область — 3332 випадки;

Львівська область — 8229 випадків;

Луганська область — 110 випадків;

Миколаївська область — 524 випадки;

Одеська область — 2638 випадків;

Полтавська область — 356 випадків;

Рівненська область — 5183 випадки;

Сумська область — 371 випадок;

Тернопільська область — 2466 випадків;

Харківська область — 3082 випадки;

Херсонська область — 216 випадків;

Хмельницька область — 991 випадок;

Чернівецька область — 5363 випадки;

Черкаська область — 847 випадків;

Чернігівська область — 649 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ до осені хоче удвічі збільшити кількість тестувань на коронавірус.

Сьогодні почався 132-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.