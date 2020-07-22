Захворюваність на коронавірус знову зростає, а смертність почала падати

21 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 829 до 60 995, кількість померлих від захворювання — на 16 осіб до 1 534 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 23,2%, кількість нових летальних випадків знизилася на 20%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 21 липня в Україні зареєстровано 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 534 летальних, 33 172 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 829 нових випадків, одужали 973 людини, померли 16 осіб.

Таким чином, 21 липня показник нових хворих за добу був менше, ніж тих, хто одужав — 829 проти 973.

Кількість нових випадків захворювання 21 липня становила 1,4% від загальної кількості захворілих на 20 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 22 липня становила 26 289 осіб, що на 0,6% менше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (8 353), у Києві (7 166) та Чернівецькій області (5 404).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2364 випадки;

Волинська область — 3359 випадків;

Дніпропетровська область — 1260 випадків;

Донецька область — 813 випадків;

Житомирська область — 1634 випадки;

Закарпатська область — 4578 випадків;

Запорізька область — 691 випадок;

Івано-Франківська область — 3689 випадків;

Кіровоградська область — 688 випадків;

м. Київ — 7166 випадків;

Київська область — 3359 випадків;

Львівська область — 8353 випадки;

Луганська область — 110 випадків;

Миколаївська область — 527 випадків;

Одеська область — 2660 випадків;

Полтавська область — 360 випадків;

Рівненська область — 5232 випадки;

Сумська область — 383 випадки;

Тернопільська область — 2508 випадків;

Харківська область — 3139 випадків;

Херсонська область — 217 випадків;

Хмельницька область — 994 випадки;

Чернівецька область — 5404 випадки;

Черкаська область — 853 випадки;

Чернігівська область — 654 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, Київ і Одеська область знову готові до пом'якшення карантину.

Сьогодні почався 133-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.