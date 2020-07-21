Луцький терорист стріляв у Євгена Коваля – куля пройшла за пару сантиметрів від начальника поліції

Терорист Максим Кривош у Луцьку під час спецоперації зі звільнення заручників стріляв у першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу.

"Був один неприємний момент, коли терорист вистрілив у пана Коваля... Це був той момент, коли ми переживали, але вдалося повернути його до переговорів", - сказав Аваков.

Як повідомляє видання "Волинські новини", у Коваля стріляли, коли він намагався договррится з терористом про заручників. У відповідь на наближення поліцейського до автобуса пролунав постріл. Після цього поліція заборонила знімати.

В Нацполіції уточнили, що куля пройшла біля голови Коваля і зачепила скло, а він ухилився від осколків.

На відео, опублікованому "Українською правдою", Коваль розмовляє з терористом, який перебувають в автобусі, передає заручникам воду, а потім лунає постріл.

Як повідомляли Українські Новини, у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. В області було введено план "заручник".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Також Аваков повідомив, що у зловмисника в Луцьку був спільник в Харкові, якого теж затримали, а саму операцію Максим Кривош ретельно планував.

Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм.