Чоловік, що захопив автобус із заручниками у Луцьку, назвався Максимом Плохим, — Геращенко

У Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус з пасажирами. Фото: Волинські Новини

У Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус з пасажирами. Фото: Волинські Новини

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинської області, назвався Максимом Плохим.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Особа, яка захопила заручників, подзвонила в поліцію о 9:25 представилася ім'ям Максим Плохий", — написав Геращенко.

З його слів, згідно з даними з інтернету, така людина є автором книги "Філософія злочинця".

Під таким ім'ям у мікроблозі Twitter опубліковані його вимоги до керівництва країни, церков і правоохоронних органів, а також до олігархів.

Згідно з публікаціями у Twitter Плохий вимагає від них записати і розмістити в соціальних мережах відеозвернення про те, що вони є терористами в законі.

Як повідомляли Українські Новини, поліція встановлює особу чоловіка, що захопив автобус із заручниками у Луцьку і веде з ним переговори.

Раніше ДТП за участі поліцейських сталася у Луцьку.