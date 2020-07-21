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21 липня 2020, вівторок, 12:22 9
Президент 2020-07-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
Захоплення заручників в Луцьку. Зеленський взяв ситуацію під особистий контроль

Захоплення заручників в Луцьку. Зеленський взяв ситуацію під особистий контроль

Анна Рудык
Заручники, Володимир Зеленський, Захоплення заручників, захоплення заручників у Луцьку
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація із захопленням автобусу з заручниками знаходиться під його особистим контролем.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, в місцеву поліцію зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв. Тримаю хід подій під особистим контролем", - написав він.

Зеленський зазначив, що зараз поліціянтами введена операція "Заручник", а Служба безпеки України ввела план "Бумеранг".

Як повідомляли Українські Новини, наразі поліція займається встановленням особи того, хто захопив автобус із 20 заручниками в Луцьку, та веде з ним переговори. На місці працюють усі служби поліції. Повідомляється про звуки пострілів з автобуса та розбите вікно. Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян. 

Також Українським Новинам у поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за фактом захоплення 20 заручників в автобусі в Луцьку.

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