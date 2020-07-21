Журналістів попросили не писати зайвого про луцького терориста

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не підтвердив, що чоловік, який утримує в автобусі в Луцьку близько 20 осіб, у минулому мав проблеми з психічним здоров'ям і попередив журналістів, що терорист тримає в руках смартфон і все читає.

Про це він заявив під час брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ви поширили інформацію про те, що він лікувався у психіатричній лікарні - це недостовірна інформація", - сказав міністр.

Аваков попросив бути акуратними з коментарями, щоб не створити додаткову напругу".

"Він в руках має смартфон, він може бачити і чути всі ваші коментарі. Тому я не буду відвертий у ваших коментарях також... Хочу, щоб ви мене почули і зрозуміли, що ми можемо говорити, що не можемо говорити, що треба говорити, що не треба говорити. Я хочу, щоб кожен з вас вів себе як доросла відповідальна людина", - сказав глава МВС.

Поліція вже поговорила з родичами і друзями підозрюваного у захопленні заручників і налаштована вирішити ситуацію мирним шляхом.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку.

Також поліція встановлює особу чоловіка, якийзахопив автобус із заручниками у Луцьку і веде з ним переговори.