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21 липня 2020, вівторок, 18:21 8
Події 2020-07-21T19:45:01+03:00
Українські Новини
Журналістів попросили не писати зайвого про луцького терориста

Журналістів попросили не писати зайвого про луцького терориста

Кира Молчанова
Арсен Аваков, Заручники, захоплення заручників у Луцьку, новини Луцька
Захоплення заручників в Луцьку. Фото: Волинські Новини
Захоплення заручників в Луцьку. Фото: Волинські Новини

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не підтвердив, що чоловік, який утримує в автобусі в Луцьку близько 20 осіб, у минулому мав проблеми з психічним здоров'ям і попередив журналістів, що терорист тримає в руках смартфон і все читає.

Про це він заявив під час брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ви поширили інформацію про те, що він лікувався у психіатричній лікарні - це недостовірна інформація", - сказав міністр.

Аваков попросив бути акуратними з коментарями, щоб не створити додаткову напругу".

"Він в руках має смартфон, він може бачити і чути всі ваші коментарі. Тому я не буду відвертий у ваших коментарях також... Хочу, щоб ви мене почули і зрозуміли, що ми можемо говорити, що не можемо говорити, що треба говорити, що не треба говорити. Я хочу, щоб кожен з вас вів себе як доросла відповідальна людина", - сказав глава МВС.

Поліція вже поговорила з родичами і друзями підозрюваного у захопленні заручників і налаштована вирішити ситуацію мирним шляхом.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку.

Також поліція встановлює особу чоловіка, якийзахопив автобус із заручниками у Луцьку і веде з ним переговори. 

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