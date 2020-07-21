Хвиля "мінувань" в Україні. Поліція перевіряє повідомлення про вибухові пристрої по всьому Харкову

Після того, як у Києві на залізничному вокзалі шукали вибухівку, а біля метро "Мінська" знешкодили вибуховий пристрій, анонімні повідомлення про мінування надійшло в поліцію Харкова.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.

У повідомленні сказано, що невідомі написали лист, в якому заявили, що в місті нібито є вибухівка в медичних закладах, супермаркетах, торгових центрах, банках Харкова, готелях, поштових відділеннях, будівлях залізничного та автовокзалів.

Слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління перевіряють інформацію, проводять огляд приміщень та прилеглої території.

Як повідомляли Українські Новини, чоловік в Луцьку захопив автобус з людьми.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Тим часом Президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку.

Також поліція встановлює особу захопив автобус із заручниками у Луцьку і веде з ним переговори. Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян. На даний момент на місці працюють усі служби поліції. Згідно ЗМІ, одне вікно автобуса розбито, всі штори закриті, а також іноді чутні звуки пострілів.

У Луцьку чоловік, який захопив автобус і взяв у заручники людей, намагається збити коптер правоохоронців і стріляє по ньому.