підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У Києві "мінували" залізничний вокзал, але вибухових пристроїв не знайшли
21 липня 2020, вівторок, 17:58 8
Події 2020-07-21T18:41:44+03:00
Українські Новини
У Києві "мінували" залізничний вокзал, але вибухових пристроїв не знайшли

У Києві "мінували" залізничний вокзал, але вибухових пристроїв не знайшли

Кира Молчанова
повідомлення про замінування, Мінування, Залізничний вокзал
Київський вокзал
Київський вокзал

У Києві невідомі повідомили про замінування Центрального залізничного вокзалу, після чого всіх співробітників і пасажирів евакуювали. Це сталося після того, як біля метро "Мінська" знайшли саморобні вибухові пристрої

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці" в Facebook.

"Всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали, об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йшлося в повідомленні.

При цьому підкреслювалося, що всі поїзди курсували за графіком, а пасажири проходили до потягів через підземні переходи.

Пізніше повідомлення оновили і додали, що Центральний залізничний вокзал працює в штатному режимі. Його перевірили вибухотехніки, але небезпечних пристроїв не виявили.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий у Луцьку захопив автобус з 20 пасажирами.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Тим часом Президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку.

Також поліція встановлює особу захопив автобус із заручниками у Луцьку і веде з ним переговори. Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян. На даний момент на місці працюють усі служби поліції. Згідно ЗМІ, одне вікно автобуса розбито, всі штори закриті, а також іноді чутні звуки пострілів.

Більше новин про: повідомлення про замінування Мінування Залізничний вокзал

Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи та постріли
У Києві "мінували" залізничний вокзал, але вибухових пристроїв не знайшли
Новини
Захоплений автобус
Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи та постріли 18:12
У Києві "мінували" залізничний вокзал, але вибухових пристроїв не знайшли 17:58
Рада хоче знизити вік молоді до 29 років: молодим людям нададуть довгострокові кредити і робочі місця 17:47
Андрій Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al
Деркач прийшов у Раду у футболці "Конец грантоедскому беспределу" 17:39
В Україні більш ніж наполовину зросла кількість мільйонерів: скільки їх у країні 17:16
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Захоплений автобус
Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи та постріли 18:12
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
більше новин
Київ і Одеська область знову готові до пом'якшення карантину. Які регіони не відповідають критеріям
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok