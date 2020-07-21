У Києві "мінували" залізничний вокзал, але вибухових пристроїв не знайшли

У Києві невідомі повідомили про замінування Центрального залізничного вокзалу, після чого всіх співробітників і пасажирів евакуювали. Це сталося після того, як біля метро "Мінська" знайшли саморобні вибухові пристрої. Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці" в Facebook. "Всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали, об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йшлося в повідомленні. При цьому підкреслювалося, що всі поїзди курсували за графіком, а пасажири проходили до потягів через підземні переходи. Пізніше повідомлення оновили і додали, що Центральний залізничний вокзал працює в штатному режимі. Його перевірили вибухотехніки, але небезпечних пристроїв не виявили. Як повідомляли Українські Новини, невідомий у Луцьку захопив автобус з 20 пасажирами. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим. Тим часом Президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку. Також поліція встановлює особу захопив автобус із заручниками у Луцьку і веде з ним переговори. Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян. На даний момент на місці працюють усі служби поліції. Згідно ЗМІ, одне вікно автобуса розбито, всі штори закриті, а також іноді чутні звуки пострілів.