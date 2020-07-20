На виплату липневих пенсій направили вже майже 32 мільярди

Відповідно до затвердженого графіку у понеділок, 20 липня 2020 Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій липня після того, як в п'ятницю направив ще 3,5 млрд гривень на ці цілі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ПФУ в соціальній мережі Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 2,3 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 31,8 мільярда гривень, що становить 80,9% потреби місяця", — йдеться в ньому.

На фінансування пенсій направили ще 2,3 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні дві третини пенсіонерів отримують менш ніж 3 тисяч гривень на місяць.

Також в Пенсійному фонді України спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

Крім того, з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

Раніше повідомлялося про те, що у українців за законом можуть забрати пенсію з низки причин.

Тим часом, знову підвищили пенсійний вік: хто зможе вийти на пенсію в 60 років і як докупити стаж.