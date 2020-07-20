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20 липня 2020, понеділок, 23:49 7
Фінанси 2020-07-21T01:00:01+03:00
Українські Новини
На виплату липневих пенсій направили вже майже 32 мільярди

На виплату липневих пенсій направили вже майже 32 мільярди

Надежда Комендантова
ПФУ, пенсія, фінансування пенсій
Пенсія.
Пенсія.

Відповідно до затвердженого графіку у понеділок, 20 липня 2020 Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій липня після того, як в п'ятницю направив ще 3,5 млрд гривень на ці цілі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ПФУ в  соціальній мережі Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 2,3 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 31,8 мільярда гривень, що становить 80,9% потреби місяця", — йдеться в ньому.

На фінансування пенсій направили ще 2,3 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд УкраїниНа фінансування пенсій направили ще 2,3 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні дві третини пенсіонерів отримують менш ніж 3 тисяч гривень на місяць.

Також в Пенсійному фонді України спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

Крім того, з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

Раніше повідомлялося про те, що у українців за законом можуть забрати пенсію з низки причин.

Тим часом, знову підвищили пенсійний вік: хто зможе вийти на пенсію в 60 років і як докупити стаж.

 

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