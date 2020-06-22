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22 червня 2020, понеділок, 05:01 208
Фінанси 2020-06-22T22:00:12+03:00
Українські Новини
В Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум. Як зміняться соцвиплати та пенсії

В Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум. Як зміняться соцвиплати та пенсії

Елена Новикова
Пенсії, Соціальні виплати, підвищення пенсій, Аліменти, Соціальні стандарти, Прожитковий мінімум, підвищення прожиткового мінімуму, Допомога по безробіттю
Соціальні виплати
Соціальні виплати

Прожитковий мінімум після підвищення 1 грудня 2019 року вчергове з 1 липня 2020 року підвищиться. Крім того, зросте і сума деяких соціальних виплат. Про те, на скільки вони підвищаться, розкажуть Українські Новини.

Так, прожитковий мінімум становитиме:

  • загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць - 2118 гривень;
  • для дітей до 6 років - 1859 гривень;
  • для дітей віком від 6 до 18 років - 2318 гривень;
  • для працездатних осіб - 2197 гривень;
  • для осіб, які втратили працездатність, - 1712 гривень.

Наступного разу прожитковий мінімум збільшать 1 грудня. Він становитиме 2189 гривень.

Розмір мінімальної зарплати

Розмір мінімальної зарплати за місяць, який на сьогодні становить 4723 грн, не буде змінюватися протягом усього 2020 року. Також не зміниться і мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка).

Індексація зарплати

Оплату праці індексують в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який з 1 липня становитиме 2197 гривень.

Допомога із  безробіття

Допомога із безробіття не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Його максимальний розмір з першого липня становитиме 8788 грн.

Мінімальний розмір пенсії

З 1 липня 2020 розмір мінімальної пенсії становитиме 1712 гривень.

Також зросте і надбавка пенсіонерам за стаж (щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки)). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. З 1 липня - 17,12 грн.

Мінімальний розмір аліментів

З 1 липня мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може становити менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, становитиме:

  • для дітей до 6 років - 929,50 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років - 1159,00 грн.

Як повідомляли Українські Новини, програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менше ніж 40% зарплати.

Верховна Рада ввела соцдопомогу пенсіонерам досягли 80 років в розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму.

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