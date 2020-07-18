ПФУ направив ще 3,5 млрд гривень на фінансування липневих пенсій

У п'ятницю, 17 липня, Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій липня згідно утержденному графіком, в той час, як 16 липня ПФУ направив на пенсії українцям 2,6 мільярда гривень.

Про це зазначається в повідомленні прес-служби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 3,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 29,5 мільярда гривень, що становить 75,2% потреби місяця", — сказано в ньому.

Крім того, в повідомленні наголошується, що виплату пенсій буде проведено у визначеному кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На фінансування пенсій направили ще 3,5 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

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