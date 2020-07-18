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18 липня 2020, субота, 05:00 5 Інфографіка
Суспільство 2020-07-18T06:00:02+03:00
Українські Новини
ПФУ направив ще 3,5 млрд гривень на фінансування липневих пенсій

ПФУ направив ще 3,5 млрд гривень на фінансування липневих пенсій

Елена Новикова
ПФУ, виплата пенсій, пенсія, пенсія в Україні, фінансування пенсій, виплата пенсіонерам
Фінансування пенсій за липень триває
Фінансування пенсій за липень триває

У п'ятницю, 17 липня, Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій липня згідно утержденному графіком, в той час, як 16 липня ПФУ направив на пенсії українцям 2,6 мільярда гривень.

Про це зазначається в повідомленні прес-служби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 3,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 29,5 мільярда гривень, що становить 75,2% потреби місяця", — сказано в ньому.

Крім того, в повідомленні наголошується, що виплату пенсій буде проведено у визначеному кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На фінансування пенсій направили ще 3,5 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд УкраїниНа фінансування пенсій направили ще 3,5 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні дві третини пенсіонерів отримують менш ніж 3 тисяч гривень на місяць.

Раніше повідомлялося про те, що у українців за законом можуть забрати пенсію з низки причин.

Також в Пенсійному фонді України спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

Тим часом, знову підвищили пенсійний вік: хто зможе вийти на пенсію в 60 років і як докупити стаж.

Крім того, з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

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