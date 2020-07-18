ПФУ направив ще 3,5 млрд гривень на фінансування липневих пенсій

У п'ятницю, 17 липня, Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій липня згідно утержденному графіком, в той час, як 16 липня ПФУ направив на пенсії українцям 2,6 мільярда гривень. Про це зазначається в повідомленні прес-служби фонду в Facebook. "На пенсійні виплати спрямовано 3,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 29,5 мільярда гривень, що становить 75,2% потреби місяця", — сказано в ньому. Крім того, в повідомленні наголошується, що виплату пенсій буде проведено у визначеному кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. На фінансування пенсій направили ще 3,5 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України Як повідомляли Українські Новини, в Україні дві третини пенсіонерів отримують менш ніж 3 тисяч гривень на місяць. Раніше повідомлялося про те, що у українців за законом можуть забрати пенсію з низки причин. Також в Пенсійному фонді України спростували інформацію про підвищення виплат на 11%. Тим часом, знову підвищили пенсійний вік: хто зможе вийти на пенсію в 60 років і як докупити стаж. Крім того, з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.