Індексація пенсій: у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%

Тоді як українці зможуть отримувати дві або три пенсії замість однієї після пенсійної реформи, яка запланована на 2021 рік, перерахунок пенсій у 2020 році пройшов на два місяці пізніше, ніж зазвичай. Водночас, незважаючи на те, що індексація все ж таки відбулася, не всім пенсіонерам підвищили виплати.

Резонно, що у багатьох українців виникло питання: чому їм не проіндексували пенсії? Зокрема, з таким питанням звернувся пенсіонер до заступника директора пенсійного забезпечення Пенсійного Фонду України Галини Мастюгіної під час чергової телефонної лінії, пише газета "Пенсійний кур'єр".

"Моя пенсія 1638 грн. З 1 травня її повинні були підняти на 11%, але не підняли. Чому?" — поцікавився чоловік.

Представниця ПФУ пояснила, що пенсіонер неправильно зрозумів інформацію.

"Ви отримуєте пенсію в мінімальному розмірі. На 11% не піднімається мінімальна пенсія, а середня заробітна плата, з якої обчислюється пенсія. Я думаю, що у Вас пенсія, яка обчислюється із заробітку, зовсім невелика.

Її перерахували за новим коефіцієнтом, але все одно через маленьку зарплату розмір Вашої пенсії не досягає мінімального. Тому Вам треба трохи почекати: з 1 липня Ваша пенсія зросте до 1712 грн", — уточнила Мастюгіна.

Індексація пенсій у 2020. Інфографіка: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, раніше серед переваг пенсійної реформи експерти називали те, що накопичувальну пенсію можна буде передати у спадок.

Тим часом, знову підвищили пенсійний вік: хто зможе вийти на пенсію в 60 років і як докупити стаж.