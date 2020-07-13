Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат

Деякі пенсіонери в Україні можуть залишитися без пенсії в той час, як після чергового етапу пенсійної реформи деякі українці зможуть отримувати дві або три пенсії замість однієї. Так, за законом в українців можуть забрати пенсію з низки причин. Наприклад, досить кілька місяців не отримувати гроші, або виїхати за кордон.

Про це йдеться в законі про "Загальнодержавне пенсійне страхування", пише "Обозреватель".

Серед причин для скасування виплат:

Українці, які свої виплати отримали за підробленими документами. Ще кілька років тому Міністерство фінансів почало процедуру перевірки всіх одержувачів соціальних виплат, в тому числі і пенсіонерів. Крім того, подібну верифікацію регулярно проводить і Пенсійний фонд. Правда, порушників, як виявилося, не так вже й багато.

Пенсіонери, які живуть за кордоном. "Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", – йдеться в законі.

Перетин кордону фіксується Міграційною службою. У разі, якщо українець був відсутній у країні тривалий час, пенсію на цей період можуть призупинити. Причому, не факт, що одразу після повернення виплату відновлять. Для цього доведеться звертатися із заявою до Фонду.

Якщо не отримував пенсію 6 місяців поспіль. Також законом передбачено: якщо пенсіонер не одержує свою виплату як мінімум півроку, це може стати підставою призупинити її.

Переселенці, які змінюють місце проживання. "Якщо за результатами перевірки, проведеної підрозділами Державної міграційної служби, буде прийнято рішення про те, що фактичне місце проживання не відповідає офіційному, виплату пенсії буде припинено з наступного місяця", – пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області. До речі, в чинному законі місце проживання пенсіонера не обмежується, однак враховуючи обставини, що склалися, чиновники припиняють виплати пенсій, грунтуючись на власних постановах.

Тим часом, в Україні вчергове підвищили вік виходу на пенсію:

Коли можна вийти на пенсію в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

Тим часом, пенсії в Україні знову підвищать вже з 1 вересня.