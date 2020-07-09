Пенсії в Україні знову підвищать: у Кабміні озвучили нові суми і назвали дати

Тоді як з 1 липня 2020 у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, мінімальні пенсії зросли з 1638 грн до 1712 грн, українцям в 2020-му обіцяють підвищити мінімалку ще майже на 6%, а вже в наступному році цей показник піднімуть ще на 1,5 тисячі, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як пише "Обозреватель", ще Кабмін Володимира Гройсмана пропонував закласти в бюджет на 2019 рік мінімалку в розмірі 5100 грн, згадує у коментарі OBOZREVATEL екс-віце-спікер Павло Розенко. З його слів, зараз рішення Кабміну має скоріше політичний характер напередодні місцевих виборів.

"Ми вносили в проект державного бюджету на 2020 рік цифру 5100 грн мінімальної зарплати. Така зарплата повинна була бути з 1 січня 2020 року. Те, що робить нова команда, вона робить з запізненням в 9 місяців. Це означає, що всі 9 місяців працюють люди недоотримали певну суму", — говорить Розенко.

Ексвіце-спікер, хоча він і сам є прихильником зростання мінімалки, вважає, що зараз підвищувати її без програми підтримки бізнесу не варто. Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту демографії і соцдосліджень Лідія Ткаченко з такою позицією не погоджується: мінімалку підвищувати треба, але питання в тому, як це робити.

"У нас мінімальну зарплату намагалися тримати на рівні фактичного прожиткового мінімуму. Але сам набір, який закладений в прожитковий мінімум, спірний. Чіткої методики або стандартів зараз немає навіть на рівні законодавства. Наша влада сама придумує і призначає цифру. Прем'єр-міністр підносить це як свою чудову знахідку, але насправді мінімальна зарплата так призначатися не повинна", – розповідає Ткаченко.

З її слів, розмір мінімалки має обговорюватися в рамках соціального партнерства трьох сторін: профспілок, роботодавців та влади. Сам принцип, коли уряд самостійно призначає мінімальну зарплату, абсолютно неправильний, впевнений вчений.

Підвищення пенсій з 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Як і коли виросте мінімалка

У 2020-му українців чекає незначне підвищення вже у вересні – на 5,9% до 5000 грн. В наступному році цей показник, обіцяє прем'єр, підвищать двічі.

з 1 січня 2021-го – 6000 грн;

з 1 липня 2021-го – 6500 грн.

Враховуючи, що в Україні досить швидко ростуть ціни, додає аналітик Єгор Комов, таке зростання в кращому випадку дозволить малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів.

"Наше бачення необхідності підвищувати МЗП (мінімальна заробітна плата. – Ред.) базується на п'яти факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівності). Активні дебати щодо мінімальної зарплати йшли і в 2016-2017 роках, тому ми ретельно вивчили переваги і недоліки тогочасного рішення", – заявив прем'єр.

Разом з тим зросте і пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менш ніж 40% від мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

Лідія Ткаченко зазначає: з урахуванням, що в наступному році влада обіцяє зробити доплату в 500 грн усім, хто має достатньо стажу і досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначної кількості українців.

Кого стсуватиметься:

Податки. Зараз з мінімальної зарплати потрібно заплатити 1960 грн податків, а вже з 1 вересня – 2075 грн.

Зарплати. Підвищення мінімалки до 5000 грн стосуватиметься небагатьох (передусім лікарів та інших бюджетників, які насправді отримують мінімалку). Їх дохід збільшиться всього на 277 грн. А ось підвищення мінімалки до 6500 грн в 2021-му відобразиться на 37% працюючих. Саме стільки українців, згідно з даними Держстату, наразі отримують менше зазначеної суми.

Після підвищення мінімалки бізнесу доводиться виводити частину заробітних плат з тіні. Якщо зараз левова частка роботодавців платить мінімум лише на папері, при цьому доплачуючи своїм співробітникам в конверті, то після підвищення соціальних стандартів частина доходу будуть змушені легалізувати. Значить, за нього доведеться заплатити податки.

Як повідомляли Українські Новини, ФПУ заявляє про відсутність підстав для різкого підвищення мінімальної зарплати у 2021. Крім того, в Україні найнижча мінімальна зарплата в Європі.

Раніше у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.