В Україні дві третини пенсіонерів отримують менш ніж 3 тисячі гривень на місяць

Тоді як в Пенсійному фонді України розповіли, чому пенсії проіндексували не всім, за даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а понад 10 тисяч гривень в Україні отримують лише 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).

Відповідні дані опублікувала пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Так, згідно з даними фонду, середній розмір виплати для 11 241 834 пенсіонерів становить 3 393,54 гривень. А 62,9% пенсіонерів отримують менш ніж 3000 грн в місяць.

Розподіл пенсіонерів за розміром виплат на 1 липня 2020:

більш ніж 10 000 грн - 2,9% (332 588 осіб):

від 5 001 до 10 000 грн - 11,4% (1 277 186 осіб);

від 4 001 до 5 000 грн - 7,9% (884 418 осіб);

від 3 001 до 4 000 грн - 14,9% (1 671 624 осіб);

від 2 001 до 3 000 грн - 45,9% (5 158 392 осіб);

від 1 501 до 2 000 грн - 16,4% (1 845 674 осіб);

від 1 401 до 1 500 грн - 0,01% (1 465 осіб);

до 1 400 грн - 0,6% (70 487 осіб).

Розмір пенсій в Україні станом на 1 липня 2020. Інфографіка: pfu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня 2020 розмір мінімальної пенсії становить 1712 гривень.

Також з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.