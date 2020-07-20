Гривня на міжбанку впала. Курс нацвалюти на початку тижня

У понеділок, 20 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 19 коп. до 27,61 UAH\/USD після зниження в п'ятницю на 9 коп. Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,47-27,51 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,63-27,65 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,58-27,61 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,30% з 23,74 UAH\/USD до 27,61 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 липня, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH\/USD. Аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскількиочікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн\/долар. Водночас Данилишин заявив, що фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає. Раніше експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Смолія. Тим часом, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 липня на 8,54 коп. до 27,5609 UAH\/USD, курс купівлі – підвищився на 7,83 коп. до 27,2609 UAH\/USD.