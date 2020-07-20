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20 липня 2020, понеділок, 18:58 8
Фінанси 2020-07-20T19:45:01+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку впала. Курс нацвалюти на початку тижня

Гривня на міжбанку впала. Курс нацвалюти на початку тижня

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс гривні.
Курс гривні.

У понеділок, 20 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 19 коп. до 27,61 UAH/USD після зниження в п'ятницю на 9 коп.

Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,47-27,51 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,63-27,65 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,58-27,61 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,30% з 23,74 UAH/USD до 27,61 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 липня, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскількиочікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Водночас Данилишин заявив, що фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає. Раніше експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Смолія.

Тим часом, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 липня на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

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