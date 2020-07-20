підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 липня 2020, понеділок, 18:00 6
Фінанси 2020-07-20T18:30:02+03:00
Українські Новини
Долар злетів до 27,6. Офіційний курс валют на вівторок

Долар злетів до 27,6. Офіційний курс валют на вівторок

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, Офіційний курс
Гривня. Фото: Телеграф
Гривня. Фото: Телеграф

Національний банк офіційний курс гривні знизив на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD, що встановлюється ним на 21 липня. Про це повідомляє Національний банк України, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 липня, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,8698
1 долар США 27,6011
1 швейцарський франк 29,4365
10 ієн 2,5773
10 російських рублів 3,8595
1 євро 31,5908

Як повідомляли Українські Новини, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскількиочікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Тим часом, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 липня на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

Водночас Данилишин заявив, що фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає. Раніше експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Смолія.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс євро курс гривні Офіційний курс

Долар та євро зросли після вихідних. Курс валют на...
Офіційна гривня просіла. Курс НБУ на 20 липня...
Долар на міжбанку продовжує суттєво дорожчати...
Долар і євро перед вихідними злетіли в ціні. Курс ...
У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу
Київ та 8 областей не відповідають критеріям пом'якшення карантину
Новини
"Тедіс-Україна" хочуть зробити напівдержавним монополістом, - Лямець 18:25
Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для інших країн до 1 вересня 18:13
Долар злетів до 27,6. Офіційний курс валют на вівторок 18:00
STEM is FEM познайомить школярок з машинобудуванням 17:54
Олександр Ярославський
ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова: за що бізнесменові присвоєно звання "Почесний громадянин" 17:48
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Нардеп звинуватив Ігоря Мірошниченка у вимаганні грошей у забудовників 09:30
Приватизація обленерго з введеними RAB-тарифами буде великою перемогою для всієї України, - заступник голови Фонду Держмайна Єлейко 15:01
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Санаторії працюватимуть з дотриманням суворих санітарних правил і регламентів і будуть заповнені на 50%, - Кличко 13:37
У підстанції "швидкої" в Бердянську спалах коронавірусу: захворіли десять медиків 17:42
"Слузі народу" Третьяковій не вистачає 35 тисяч гривень зарплати 23:39
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
більше новин
НАБУ і САП прийшли з обшуками в офіси "Укравтодору" у Києві та Львові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok