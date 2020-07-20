Долар злетів до 27,6. Офіційний курс валют на вівторок

Національний банк офіційний курс гривні знизив на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD, що встановлюється ним на 21 липня. Про це повідомляє Національний банк України, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 липня, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,8698 1 долар США 27,6011 1 швейцарський франк 29,4365 10 ієн 2,5773 10 російських рублів 3,8595 1 євро 31,5908

Як повідомляли Українські Новини, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскількиочікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Тим часом, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 липня на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

Водночас Данилишин заявив, що фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає. Раніше експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Смолія.