підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 липня 2020, пʼятниця, 17:13 6
Фінанси 2020-07-17T17:44:17+03:00
Українські Новини
Курс на міжбанку в п'ятницю: гривня знизилася

Курс на міжбанку в п'ятницю: гривня знизилася

Елена Новикова
Курс, курс гривні, курс на міжбанку, курс гривні на міжбанку
Гривня. Фото: Twitter
Гривня. Фото: Twitter

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 17 коп. у п'ятницю знизився на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,36-27,39 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,37-27,40 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,40-27,43 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,50% з 23,74 UAH/USD до 27,42 UAH/USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився липня на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк України знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 липня, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Більше новин про: Курс курс гривні курс на міжбанку курс гривні на міжбанку

Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
Рада в чотири рази скоротила кількість районів у Рівненській області 17:31
3 з 8 нових районів Донецької області — на окупованій території 17:28
Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ 17:22 Відео
У Львівській області запустили ще три приміські електрички 17:18
Курс на міжбанку в п'ятницю: гривня знизилася 17:13
більше новин
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати 18:52
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Олег Бахматюк. Фото: latifundist.com
Інститут Корецького вважає, що ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка 15:14
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус 09:12
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok