Курс на міжбанку в п'ятницю: гривня знизилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 17 коп. у п'ятницю знизився на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,36-27,39 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,37-27,40 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,40-27,43 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,50% з 23,74 UAH/USD до 27,42 UAH/USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився липня на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк України знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 липня, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.