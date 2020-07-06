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06 липня 2020, понеділок, 14:49 8
Фінанси 2020-07-06T17:45:03+03:00
Українські Новини
Фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає, — голова ради НБУ

Фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає, — голова ради НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Богдан Данилишин, курс гривні, прогноз курсу валют, прогноз курсу долара
Курс гривні.
Курс гривні.

Після відставки голови Національного банку України Якова Смолія голова ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що на сьогодні фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає.

Про це Данилишин написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На сьогодні фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає. Поточний рахунок, який визначає фундаментальне значення курсу національної валюти, є позитивним. Обсяг міжнародних резервів Національного банку становить понад 28 млрд доларів, що не тільки достатньо для згладжування будь-яких надмірних коливань курсу, але і значно більше, ніж весь обсяг готівкової і безготівкової гривні в економіці", - повідомив він.

Також Данилишин підкреслив, що Нацбанк готовий до проведення регулярних валютних інтервенцій на міжбанківському ринку для згладжування надлишкового попиту на іноземну валюту в обсязі, який буде для цього необхідний.

За його словами, якщо банкам буде потрібно готівкова іноземна валюта для підкріплення кас, Національний банк готовий забезпечити нею з резервів.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський не бачить необхідності у стримування курсу гривні.

Крім того, експерти зробили прогноз курсу валют та розповіли, яким буде курс гривні після відставки Смолія.

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