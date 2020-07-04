Відставка Смолія. Експерти розповіли, яким буде курс гривні

Вже на наступний день після заяви про відставку Якова Смолія курс долара став вище 27 гривень, чого не було з моменту паніки через коронакризу.

З слів радника президента Володимира Зеленського Олега Устенка, фінансовий ринок не любить і боїться будь-яких змін.

Про це пише "Сьогодні". "Зрозуміло, що фінансовий ринок не любить, не вітає й боїться будь-яких змін. Не тільки в Україні, це так в будь-якій країні світу. Тому ми вправі очікувати, що ринок може панікувати протягом найближчих кількох днів. Але також правда, що як тільки будуть зроблені відповідні призначення і заяви про те, що монетарна політика буде залишатися в тому ж руслі, я думаю, ринок моментально заспокоїться", — говорить Олег Устенко.

Що стосується більш віддалених перспектив, то доктор економічних наук Олег Яременко, наприклад, бачить як можливий негатив, так і позитив.

"Позитив у тому, що зараз формується функціональна єдність фінансового, грошово-кредитного блоку. А негатив може бути пов'язаний з певними розрахунками та планами Міжнародного валютного фонду. Оскільки Смолій так чи інакше був пов'язаний з отриманням цих кредитів, з співпрацею, брав участь у розробці Меморандуму. І коли така людина йде, це, звичайно, недобре", — говорить експерт.

Економічний експерт Борис Кушнірук уточнює: якщо МВФ отримає докази порушення незалежності НБУ, Україна може позбутися міжнародної фінансової допомоги, і тоді доведеться вмикати "друкарський верстат".

"Уявіть собі ситуацію, якщо б наші західні партнери припинили давати нам кредити і допомогу, наприклад, за те, що ми порушили незалежність Нацбанку. Тоді постане питання: за рахунок чого фінансувати дефіцит бюджету? Його можна фінансувати або за рахунок емісії, причому емісії на сотні мільярдів гривень, або, вибачте, закрити всі бюджетне фінансування, і тоді настане катастрофа. Тобто реакції "сьогодні на завтра" не буде. Але вона може відбитися на економіці досить швидко", – вважає Борис Кушнірук.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Як повідомляли Українські Новини, Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ. Крім того, гривня після обвалу трохи зросла.