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04 липня 2020, субота, 05:25 6
Економіка 2020-07-04T05:45:02+03:00
Українські Новини
Відставка Смолія. Експерти розповіли, яким буде курс гривні

Відставка Смолія. Експерти розповіли, яким буде курс гривні

Валерия Драгомирова
Нацбанк, курс гривні, Яків Смолій, експерти, відставка Смолія, звільнення Смолія
Курс гривні
Курс гривні

Вже на наступний день після заяви про відставку Якова Смолія курс долара став вище 27 гривень, чого не було з моменту паніки через коронакризу.

З слів радника президента Володимира Зеленського Олега Устенка, фінансовий ринок не любить і боїться будь-яких змін.

Про це пише "Сьогодні". "Зрозуміло, що фінансовий ринок не любить, не вітає й боїться будь-яких змін. Не тільки в Україні, це так в будь-якій країні світу. Тому ми вправі очікувати, що ринок може панікувати протягом найближчих кількох днів. Але також правда, що як тільки будуть зроблені відповідні призначення і заяви про те, що монетарна політика буде залишатися в тому ж руслі, я думаю, ринок моментально заспокоїться", — говорить Олег Устенко.

Що стосується більш віддалених перспектив, то доктор економічних наук Олег Яременко, наприклад, бачить як можливий негатив, так і позитив.

"Позитив у тому, що зараз формується функціональна єдність фінансового, грошово-кредитного блоку. А негатив може бути пов'язаний з певними розрахунками та планами Міжнародного валютного фонду. Оскільки Смолій так чи інакше був пов'язаний з отриманням цих кредитів, з співпрацею, брав участь у розробці Меморандуму. І коли така людина йде, це, звичайно, недобре", — говорить експерт.

Економічний експерт Борис Кушнірук уточнює: якщо МВФ отримає докази порушення незалежності НБУ, Україна може позбутися міжнародної фінансової допомоги, і тоді доведеться вмикати "друкарський верстат".

"Уявіть собі ситуацію, якщо б наші західні партнери припинили давати нам кредити і допомогу, наприклад, за те, що ми порушили незалежність Нацбанку. Тоді постане питання: за рахунок чого фінансувати дефіцит бюджету? Його можна фінансувати або за рахунок емісії, причому емісії на сотні мільярдів гривень, або, вибачте, закрити всі бюджетне фінансування, і тоді настане катастрофа. Тобто реакції "сьогодні на завтра" не буде. Але вона може відбитися на економіці досить швидко", – вважає Борис Кушнірук.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Як повідомляли Українські Новини, Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ. Крім того, гривня після обвалу трохи зросла.

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