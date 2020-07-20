"Чорні ящики" збитого літака МАУ можуть розшифрувати швидко, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський констатує, що доставлені Іраном у Францію "чорні ящики" збитого над Тегераном літака МАУ ("Міжнародні авіалінії України") можуть бути розшифровані досить швидко.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ящики прибули в Ліон ще в суботу в умовах підвищеної секретності і вже в лабораторії. Наші експерти з Національного бюро розслідування авіакатастроф також беруть участь в процесі розшифровки ящиків. Процес почнеться з узгодження методики зчитування інформації з ящиків, після чого експерти перейдуть до практичної частини робіт. Роботи можуть бути завершені досить швидко, але все залежить від технічного стану ящиків", — написав він.

Розшифровка бортових самописців проходить у французькому Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

У ній беруть участь також канадські і американські експерти.

Зеленський впевнений, що репутація Бюро і участь іноземних експертів забезпечать максимальний рівень міжнародного визнання результатів дослідження.

Він додав, що Україна з нетерпінням чекає результатів розшифровки і початку переговорного процесу з Іраном.

"Це правильний крок у напрямку завершення розслідування збиття літака. Рідні та близькі загиблих у цій страшній трагедії повинні знати правду. Також вони повинні отримати належні компенсації від іранської сторони. Іран повинен провести повне, прозоре і незалежне розслідування у відповідності з міжнародними стандартами", — підкреслив Зеленський.

Президент впевнений, що всі винні понесуть відповідальність і справедливість буде встановлена.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня, незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана, літак Boeing української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 зазнав аварії.

В авіакатастрофі МАУ в Ірані загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були громадяни семи країн, включаючи 11 українців.

11 січня, до закінчення роботи міжнародної слідчої комісії, Іран офіційно визнав, що збив український літак ракетою.

Водночас до закінчення розслідування Україна не згодна, що Іран збив літак МАУ через людську помилку.

20 липня Франція підтвердила, що Іран доставив їй для розшифровки "чорні ящики" літака. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше анонсував, що Іран проведе в Києві переговори про компенсації сім'ям загиблих при катастрофі літака МАУ 20-30 липня.