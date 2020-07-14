Іран вважає, що літак МАУ збили через людську помилку. У МЗС не згодні і вимагають кримінального розслідування

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не згодна зі стверджуваннями Ірану про те, що рейсовий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) був збитий над Тегераном з причини людської помилки, і наполягає на кримінальному розслідуванні.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я хочу сьогодні чітко акцентувати: стверджувати, що літак був збитий внаслідок людської помилки, як це стверджує іранська сторона, занадто рано", - сказав він.

Міністр додав, що є багато питань щодо події, на які необхідно отримати максимально об'єктивні відповіді.

"Зараз Україна не може погодитися, що літак був збитий внаслідок людської помилки. Ми впевнені, що це питання має вирішуватися в рамках кримінального розслідування з встановленням всіх фактів. Після цього можна буде остаточно стверджувати про тієї або іншої версії", - підкреслив він.

Кулеба назвав помилковим нав'язування інтерпретацій події і акцентував увагу на необхідності зосередитися на встановленні юридичних фактів.

Міністр також запевнив, що Україна зробить все, щоб незалежно від причини Іран відповів за скоєне відповідно до норм міжнародного права.

Він нагадав, що останній звіт іранського технічного розслідування констатує, що український літак був збитий з зенітної ракетної установки.

Як повідомляли Українські Новини, український літак МАУ був збитий іранською ракетою 8 січня через "авантюризм США", як стверджував глава МЗС Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед них були громадяни семи країн, включаючи 11 українців.

11 січня, до закінчення роботи міжнародної слідчої комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана в Ірані вважають оператора ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню.

Раніше "чорні ящики" збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Іран передав у Францію.