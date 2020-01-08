З'явилися перші фото і відео аварії літака МАУ в Ірані

Червоний хрест і новинне агентство Ірану опублікували перші фотографії з місця краху українського боїнга в Ірані. У Boeing 737 було, за попередніми даними, 160 пасажирів і 7 членів екіпажу. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що всі пасажири і екіпаж на борту загинули в результаті аварії в середу, йдеться в повідомленні на його офіційній сторінці в Facebook. Літак впав в районі іранського міста Паранда. Він вилетів з аеропорту Хомейні в 4:42 за Києвом, а вже через дві хвилини пропав з радарів. Машини і автобуси швидкої допомоги були відправлені після катастрофи пасажирського літака, але не відразу змогли допомогти через пожежу навколо уламків. Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi Розбився літак. Фото: Twitter\/@isna_farsi Crash site of Ukranian Boeing 737 flight in Iran#Ukrainian #ukraine #Boeing737 #crash #update #BREAKING #plane #flight #iraq #baghdad #incident #footage pic.twitter.com\/H0rOodvZ50 — Elite World (@eliteworld043) 8 января 2020 г. Уламки літака. Twitter\/adellabeaini Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi Раніше Українські Новини писали, що у компанії МАУ зламався Boeing 777 перед новорічними святами і більшість рейсів перенесли з-за цього.