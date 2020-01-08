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  • З'явилися перші фото і відео аварії літака МАУ в Ірані
08 січня 2020, середа, 08:26 34
Події 2020-01-08T08:47:51+02:00
Українські Новини
З'явилися перші фото і відео аварії літака МАУ в Ірані

З'явилися перші фото і відео аварії літака МАУ в Ірані

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Boeing 737, Іран, авіакатастрофа, МАУ
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Червоний хрест і новинне агентство Ірану опублікували перші фотографії з місця краху українського боїнга в Ірані.

У Boeing 737 було, за попередніми даними, 160 пасажирів і 7 членів екіпажу. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що всі пасажири і екіпаж на борту загинули в результаті аварії в середу, йдеться в повідомленні на його офіційній сторінці в Facebook.

Літак впав в районі іранського міста Паранда. Він вилетів з аеропорту Хомейні в 4:42 за Києвом, а вже через дві хвилини пропав з радарів.

Машини і автобуси швидкої допомоги були відправлені після катастрофи пасажирського літака, але не відразу змогли допомогти через пожежу навколо уламків.

Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsiМісце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Розбився літак. Фото: Twitter/@isna_farsiРозбився літак. Фото: Twitter/@isna_farsi

Twitter/adellabeainiУламки літака. Twitter/adellabeaini

Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsiМісце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Раніше Українські Новини писали, що у компанії МАУ зламався Boeing 777 перед новорічними святами і більшість рейсів перенесли з-за цього.

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