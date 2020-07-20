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20 липня 2020, понеділок, 11:30 10
Європа 2020-07-20T12:45:01+03:00
Українські Новини
Іран доставив до Франції "чорні ящики" збитого літака МАУ

Іран доставив до Франції "чорні ящики" збитого літака МАУ

Анна Рудык
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Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

До Франції доставлено Іраном бортові самописці ("чорні ящики") збитого над Тегераном літака рейсу №PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це в ніч на 20 липня повідомив міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми отримали підтвердження, що чорні ящики рейсу №PS752 прибули в Париж, де їх, як очікується, доставлять у Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації вранці для аналізу", - написав він.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що Іран готовий провести 20-30 липня в Києві переговори про компенсації сім'ям загиблих при катастрофі літака МАУ.

Як повідомляли Українські Новини, після заперечень про те, що іранська сторона збила український рейсовий літак МАУ, де загинули 176 осіб, іранські військові визнали, що збили його "ненавмисно", посилаючись на людську помилку.

Тим часом Україна не готова погодитися з версією, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку, та наполягає на подальшому кримінальному розслідуванні.

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