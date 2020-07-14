Іран дав згоду на переговори про компенсації за катастрофу МАУ, — МЗС

Іран готовий провести 20-30 липня в Україні переговори по компенсації сім'ям загиблих в збитому над Тегераном рейсовому літаку авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини. "Ми отримали інформацію від нашого посольства в Ірані про те, що іранська сторона висловила готовність прибути для переговорів щодо компенсації в Україну в період з 20 по 30 липня", - сказав він. Міністр також нагадав, що наступного тижня у Франції пройде розшифровка чорних скриньок. Участь у зчитуванні інформації візьмуть експерти США, Канади, Франції, Великобританії та України. Як повідомляли Українські Новини, 8 січня, незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана, літак Boeing української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були громадяни семи країн, включаючи 11 українців. 11 січня, до закінчення роботи міжнародної слідчої комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.