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14 липня 2020, вівторок, 13:53 7
Зовнішня політика 2020-07-14T15:00:04+03:00
Українські Новини
Іран дав згоду на переговори про компенсації за катастрофу МАУ, — МЗС

Іран дав згоду на переговори про компенсації за катастрофу МАУ, — МЗС

Валерия Драгомирова
МАУ, авіакатастрофа, Іран
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Іран готовий провести 20-30 липня в Україні переговори по компенсації сім'ям загиблих в збитому над Тегераном рейсовому літаку авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми отримали інформацію від нашого посольства в Ірані про те, що іранська сторона висловила готовність прибути для переговорів щодо компенсації в Україну в період з 20 по 30 липня", - сказав він.

Міністр також нагадав, що наступного тижня у Франції пройде розшифровка чорних скриньок.

Участь у зчитуванні інформації візьмуть експерти США, Канади, Франції, Великобританії та України.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня, незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана, літак Boeing української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 зазнав аварії.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед них були громадяни семи країн, включаючи 11 українців.

11 січня, до закінчення роботи міжнародної слідчої комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

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