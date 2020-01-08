В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ

Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

Літак Боїнг 737 української авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" зазнав аварії через технічні проблеми після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні.

Про це ссообщает Reuters.

За даними видання, на борту було не менш як 170 осіб, включаючи пасажирів і членів екіпажу. Підтверджено, що літак впав майже відразу після зльоту.

Всі, хто був на борту українського пасажирського літака, що зазнав аварії в Ірані, загинули, повідомило іранське державне телебачення.

Маршрут літака. Фото: Twitter/Flightradar24

Згідно з даними інформаційного ресурсу CNN, більшість пасажирів на борту літака, який перебував в експлуатації близько трьох з половиною років авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", загинули. Про це повідомив Пірхоссейн Куліванд, голова служби невідкладної медичної допомоги Ірану.

Він додав, що на місце катастрофи були направлені аварійні бригади, але вони не можуть надати допомогу, тому що район зараз горить.

"Вогонь настільки сильний, що ми не можемо (не) врятувати... у нас на майданчику 22 машини швидкої допомоги, чотири машини швидкої допомоги, і вертоліт", - заявив Пірхоссейн Куліванд, голова служби з надзвичайних ситуацій Ірану, державному телебаченню.

Служба стеження за рейсами FlightRadar 24 повідомила в Твіттері, що рейс PS752 вилетів з Тегерана о 2:42 UTC (04:42 укр.) ранку і перестав передавати дані через дві хвилини — о 2:44 UTC (04:44 укр.).

За даними "РІА Новини", на борту повітряного судна у напрямку до Києва перебувало 167 пасажирів.

Раніше Українські Новини писали, що у компанії МАУ зламався Boeing 777 і на новорічні свята будуть переносити рейси.