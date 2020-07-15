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15 липня 2020, середа, 10:42 7
Суспільство 2020-07-15T12:45:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться ЗНО з географії. Коли будуть результати

Сьогодні відбудеться ЗНО з географії. Коли будуть результати

Ирина Николенко
ЗНО, ЗНО-2020, ЗНО з географії
ЗНО 2020 з географії. mykirov.com
ЗНО 2020 з географії. mykirov.com

Результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з географії, яке проходить сьогодні, 15 липня, оголосять не пізніше, ніж 29 липня. Про це йдеться в повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Результати оцінювання основної сесії Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) будуть розміщувати на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

Результати тестів з географії оголосять до 29 липня.

Також до цієї дати оголосять результати ЗНО з хімії.

Раніше Українські Новини повідомляли, результати ЗНО 2020 з біології, яке відбулося 13 липня, будуть оголошені до 25 липня. На Незалежне зовнішнє оцінювання з біології зареєструвалися понад 113 тисяч абітурієнтів.

Результати Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, яке відбулося 30 липня, оголосять до 25 липня, а також результати тестів з історії України, іноземних мов.

Також абітурієнти склали ЗНО з англійської мови, на яке зареєструвалися 117,6 тисяч осіб.

Раніше  у західних областях 7 учасників не змогли дістатися до пункту здачі ЗНО. Крім того, у Міносвіти хочуть скасувати ЗНО для заочників.

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