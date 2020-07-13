Сьогодні відбудеться ЗНО 2020 з біології. Коли оголосять результати

13 липня відбувається ЗНО 2020 з біології. Результати будуть оголошені до 25 липня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

На Незалежне зовнішнє оцінювання з біології зареєструвалися понад 113 тисяч абітурієнтів.

Результати тестування з біології оголосять до 25 липня. Результати оцінювання основної сесії Зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщувати на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

Раніше Українські Новини повідомляли, ЗНО-2020 з історії України відбулося 9 липня. На тестування зареєструвалося понад 264 тисяч людей, яке тривало 150 хвилин.

Також 7 липня абітурієнти склали ЗНО з англійської мови. На тестування зареєструвалися 117,6 тисячі осіб. Результати тесту будуть відомі до 29 липня.

Крім того, 30 червня, в Україні відбулося Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови. Результати оцінювання основної сесії ЗНО 2020 будуть розміщувати на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 25 липня.