Сьогодні відбудеться ЗНО з англійської мови. Коли чекати результати

117,6 тис. осіб зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови 7 липня, в той час, як на ЗНО з української мови та літератури зареєструвалися 370 тис. осіб.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"Для проходження тесту з англійської мови зареєструвалися 117 666 осіб, для яких створено 7 977 аудиторій в 492 пунктах тестування", — сказано в ньому.

Наголошується, що допуск учасників до пунктів розпочався о 9:50 і триватиме до 10:50.

Крім цього, Центр оцінювання якості освіти зазначив, що участь у тестуванні з іспанської, німецької, французької мов взяли участь 2 277 осіб, що становить 81,2% від загальної кількості зареєстрованих.

1 учасник ЗНО не був допущений до пункту тестування через виявлення ознак гострого респіраторного захворювання.

Наголошується, що результати тесту будуть відомі до 29 липня.

Як повідомляли Українські Новини, у західних областях 7 учасників не змогли дістатися до пункту здачі ЗНО. Крім того, у Міносвіти хочуть скасувати ЗНО для заочників.