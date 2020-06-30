Через карантин поріг здачі ЗНО хочуть знизити, — ЗМІ

Сьогодні в Україні проходить Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Через епідемію коронавірусу поріг здачі ЗНО хочуть знизити. Остаточне рішення буде прийнято ще до того, як учасники отримають результати.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко.

З її слів, кількість вступників не зменшиться, якщо самі випускники не передумають вступати до вишів.

Вакуленко розповіла, що у 2020-му році поріг для здачі ЗНО вже зменшували для пробного тестування. Так, у минулому році він був 21 бал, а в цьому – вже 19. Він встановиться через кілька тижнів після проведення тестування.

"Якщо в минулому році учасник, який набрав 19 не міг подавати документи на вступ, то в цьому році зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме через карантин. Адже було складно вчитися. Ми це усвідомлюємо", — заявила Вакуленко.

Результати тестування з усіх навчальних предметів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня 2020 року.

370 тис. осіб зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури 30 червня.