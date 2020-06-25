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25 червня 2020, четвер, 15:54 5
Суспільство 2020-06-25T18:30:03+03:00
Українські Новини
У західних областях 7 учасників не змогли дістатися до пункту здачі ЗНО

У західних областях 7 учасників не змогли дістатися до пункту здачі ЗНО

Ольга Фандорина
Негода, ЗНО, ЗНО-2020, повені
ЗНО. Фото: pixabay.com
ЗНО. Фото: pixabay.com

Після того, як Український центр оцінювання якості освіти порадив постраждалим під час повені на Західній Україні випускникам здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) на додатковій сесії, сьогодні, 25 червня, 7 учасників не змогли дістатися до пунктів ЗНО в західних областях через негоду.

Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Всі пункти тестування були відкриті, включаючи пункти тестування у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. До пунктів тестування, за оперативними даними управлінь освіти, не змогли дістатися 7 учасників зовнішнього незалежного оцінювання через стихію", - сказала вона.

Мандзій зазначила, що вони зможуть взяти участь у додатковій сесії ЗНО з 24 липня по 10 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як МОН пояснило як буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання 2020 міністерство продовжило додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб.

Сьогодні проходить ЗНО з математики. На нього зареєструвалися 186 тис. осіб.

Тим часом, у Львівській області у 32 вчителів виявили коронавірус і до прийому ЗНО не допустили.

Володимир Зеленський схвалив встановлення добровільності проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) учнями, завершальними отримання загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.

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