У західних областях 7 учасників не змогли дістатися до пункту здачі ЗНО

Після того, як Український центр оцінювання якості освіти порадив постраждалим під час повені на Західній Україні випускникам здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) на додатковій сесії, сьогодні, 25 червня, 7 учасників не змогли дістатися до пунктів ЗНО в західних областях через негоду.

Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Всі пункти тестування були відкриті, включаючи пункти тестування у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. До пунктів тестування, за оперативними даними управлінь освіти, не змогли дістатися 7 учасників зовнішнього незалежного оцінювання через стихію", - сказала вона.

Мандзій зазначила, що вони зможуть взяти участь у додатковій сесії ЗНО з 24 липня по 10 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як МОН пояснило як буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання 2020 міністерство продовжило додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб.

Сьогодні проходить ЗНО з математики. На нього зареєструвалися 186 тис. осіб.

Тим часом, у Львівській області у 32 вчителів виявили коронавірус і до прийому ЗНО не допустили.

Володимир Зеленський схвалив встановлення добровільності проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) учнями, завершальними отримання загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.