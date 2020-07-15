підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
15.07.2020 12:00 Пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?"

15 липня 2020, середа, 08:44 11
Суспільство 2020-07-15T11:30:05+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться ЗНО з географії. Які умови тестування для абітурієнтів

Сьогодні відбудеться ЗНО з географії. Які умови тестування для абітурієнтів

Ирина Николенко
ЗНО, ЗНО-2020, ЗНО з географії
ЗНО 2020 з географії. Фото: pixabay.com/
ЗНО 2020 з географії. Фото: pixabay.com/

Сьогодні, 15 липня, в Україні відбудеться ЗНО з географії, на яке зареєструвалися понад 130 тисяч осіб після того, як 13 липня абітурієнти склали тестування з біології. Про це йдеться в повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

На ЗНО з географії зареєструвалися 130 939 осіб, для яких створені 8938 аудиторій в 554 пунктах тестування. Абітурієнтам потрібен вирішити 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів.

"Допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде в пункт тестування після 10:50, його не буде допущено до участі у ЗНО", – йдеться в повідомленні.

Увійти в пункт тестування абітурієнти можуть за таких наступних документів:

  • оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,
  • паспорт або інший документ, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
  • запрошення-перепустка для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

"У разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів або електронної версії ID-карти в мобільному додатку "Дія" абітурієнт не буде допущений до пункту проведення ЗНО", – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час проходження тесту абітурієнтам забороняється мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації. Також друковані і рукописні матеріали.

Раніше Українські Новини повідомляли, що в мережі неофіційно з'явилися правильні відповіді до ЗНО-2020 з біології.

Водночас у Міносвіти вирішили знизити порогові бали ЗНО-2020 через карантин.

Більше новин про: ЗНО ЗНО-2020 ЗНО з географії

В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів
Новини
У Харкові чоловік побив оператора одного каналу, а іншому пошкодив машину, - НСЖУ 11:19
З золотого злитка, ікон та золотих сережок Богатирьової зняли арешт 10:38
У МВФ підкреслили, що зберегти незалежність НБУ - в інтересах України 10:33
Після зростання долар в обмінниках знизився. Курс валют на середу 10:16
У МОЗ розповіли, де можна здати тест на коронавірус для припинення самоізоляції 10:13
більше новин
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
"Електроважмаш" зупинився при Зеленському, завод не буде голосувати за "Слуг", — ЗМІ 11:08
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Криворізька прокуратура гальмує розслідування замаху на вбивство місцевого депутата 15:11
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Верховна Рада спростила роботу ФОП. Що змінилося 19:06
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:50
більше новин
До кінця карантину залишилося 17 днів. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok