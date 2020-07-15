Сьогодні відбудеться ЗНО з географії. Які умови тестування для абітурієнтів

Сьогодні, 15 липня, в Україні відбудеться ЗНО з географії, на яке зареєструвалися понад 130 тисяч осіб після того, як 13 липня абітурієнти склали тестування з біології. Про це йдеться в повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

На ЗНО з географії зареєструвалися 130 939 осіб, для яких створені 8938 аудиторій в 554 пунктах тестування. Абітурієнтам потрібен вирішити 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів.

"Допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде в пункт тестування після 10:50, його не буде допущено до участі у ЗНО", – йдеться в повідомленні.

Увійти в пункт тестування абітурієнти можуть за таких наступних документів:

оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,

паспорт або інший документ, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;

запрошення-перепустка для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

"У разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів або електронної версії ID-карти в мобільному додатку "Дія" абітурієнт не буде допущений до пункту проведення ЗНО", – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час проходження тесту абітурієнтам забороняється мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації. Також друковані і рукописні матеріали.

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