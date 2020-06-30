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30 червня 2020, вівторок, 14:44 20
Суспільство 2020-06-30T16:30:03+03:00
Українські Новини
Результати ЗНО з української мови та літератури оголосять до 25 липня

Результати ЗНО з української мови та літератури оголосять до 25 липня

Ирина Николенко
ЗНО, результати ЗНО, ЗНО-2020, ЗНО з української мови, результати ЗНО з української мови
Результати ЗНО 2020. Фото: mykirov.com
Результати ЗНО 2020. Фото: mykirov.com

Сьогодні, 30 липня, проходить Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, результати якого повідомлять до 25 липня. Загалом, тестування з усіх навчальних предметів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Результати оцінювання основної сесії Зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщувати на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

Математика і фізика – до 17 липня.

Українська мова та література, історія України, іноземні мови, біологія – до 25 липня.

Географії, хімія – до 29 липня.

Раніше Українські Новини повідомляли, в основній сесії Зовнішнього незалежного оцінювання візьмуть участь 379,5 тис. людей.

Крім того, в Києві на ЗНО зареєструвалися більш як 30 тисяч абітурієнтів, 22 тисячі з них – випускники цього року.

Володимир Зеленський схвалив у цьому році добровільне проходження Зовнішнього незалежного тестування випускникам, які здобувають загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.

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