Результати ЗНО з української мови та літератури оголосять до 25 липня

Сьогодні, 30 липня, проходить Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, результати якого повідомлять до 25 липня. Загалом, тестування з усіх навчальних предметів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня 2020 року. Про це йдеться в повідомленні Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини. Результати оцінювання основної сесії Зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщувати на інформаційних сторінках учасників ЗНО. Математика і фізика – до 17 липня. Українська мова та література, історія України, іноземні мови, біологія – до 25 липня. Географії, хімія – до 29 липня. Раніше Українські Новини повідомляли, в основній сесії Зовнішнього незалежного оцінювання візьмуть участь 379,5 тис. людей. Крім того, в Києві на ЗНО зареєструвалися більш як 30 тисяч абітурієнтів, 22 тисячі з них – випускники цього року. Володимир Зеленський схвалив у цьому році добровільне проходження Зовнішнього незалежного тестування випускникам, які здобувають загальну середню освіту в 2019\/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.