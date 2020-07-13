Пожежу в Луганській області ліквідовано

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу на території Луганської області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

"13 липня о 17:20 лісову пожежу на території Новоайдарського району, яка виникла 6 липня, ліквідовано", — сказано в ньому.

Пожежа виникла поблизу Осколонівки і через поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилася на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітаново і Воронове, а також на територію села Смоляниново.

Як повідомляли Українські Новини, підтверджена загибель 5 і госпіталізація 34 осіб через пожежу в Луганській області.

Тим часом Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області — погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

До гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили, Національна гвардія.

Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу в охоплені вогнем села в Луганській області.

У Луганській області через пожежі загорівся великий смітник.