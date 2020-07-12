У Луганській області не залишилося відкритого вогню: тліє лісова підстилка

За станом на 12 липня в Луганській області не залишилося відкритого вогню в осередках лісових пожеж. Тліє лісова підстилка і деревина в окремих осередках займання.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 12 липня 2020 відкритого вогню немає, спостерігається окремих осередків тління лісової підстилки і деревини (16, 22, між 27 і 35, 139, 141 кварталах Боровського і в кварталах 37, 46 Охтирського лісництв). Всього до ліквідації пожежі залучено 690 чоловік і 176 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, підтверджена загибель 5 і госпіталізація 34 осіб через пожежу в Луганській області.

Тим часом Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

До гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили, Національна гвардія.

Поліція не пустила добровольців Нацкорпуса в охоплені вогнем села в Луганській області.