Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині

Поліція не пропустила волонтерів “Національного Корпусу” до селища Смолянинове в Луганській області, де триває пожежа. Активістів, які планували приєднатися до гасіння вогню та зібрали гуманітарну допомогу для постраждалих без пояснення причин змусили покинути територію населеного пункту.

Про це 8 липня повідомили на сайті політичної партії “Національний Корпус”.

Розповідається, що усі дії добровольців були попередньо узгоджені з ДСНС, але поліція цей аргумент не сприйняла, змусивши волонтерів розвернути автівки та поїхати геть.

“Вчора ввечері до нас підійшли правоохоронці і натякнули, що наша допомога не потрібна, і все під контролем. Водночас, за 50 метрів від нас горів жилий будинок, і це було не єдине місце займання”, – заявив керівник ініціативної групи партії у Сіверськодонецьку Михайло Карабут.

Наразі гуманітарна допомога, що була зібрана волонтерами Нацкорпусу для мешканців села Смолянинове передана до міського відділення ДСНС. У партії також заявили про намір розібратися в ситуації та залучити максимальну кількість волонтерів для допомоги ДСНС у боротьбі з вогнем на Луганщині.

Нагадаємо, що волонтери Нацкорпусу раніше брали участь у гасінні масштабної пожежі на Житомирщині, що спалахнула весною цього року. Зараз вогнеборці також не заперечують проти допомоги активістів, адже пожежа вже охопила територію понад 5000 га. Локалізувати вогонь заважають пориви вітру.

Відомо також, що вогонь забрав життя 5 людей і ще 9-теро (із них двоє дітей) госпіталізовані. Усього пожежа знищила в регіоні вже 139 будинків: у 59 із них постійно проживали. Наразі ці люди залишилися просто неба.