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08 липня 2020, середа, 11:34 16
Події 2020-07-08T13:47:03+03:00
Українські Новини
Поліція розглядає 3 основні версії виникнення пожежі в Луганській області

Поліція розглядає 3 основні версії виникнення пожежі в Луганській області

Елизавета Драбкина
дснс, Лісові пожежі, Зеленський, пожежа в Луганській області
Ліквідація пожежі в Луганській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі в Луганській області. Фото: ДСНС

У той час, як до Луганської області з робочим візитом приїхав Зеленський, Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області, серед яких - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції, передають Українські Новини.

8 липня в Луганській області відбулося виїзне засідання оперативного штабу за участю Президента Володимира Зеленського, секретаря РНБО Олексія Данилова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції Ігоря Клименка і голови ДСНС Миколи Чечоткіна.

За попередньою інформацією, загальна площа пожежі становить близько 5 000 гектарів.

Внаслідок надзвичайної ситуації загинули четверо місцевих жителів, вогнем пошкоджено та знищено більше сотні будинків громадян.

"Слідчі розслідують кримінальне виробництво за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу, це - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки", - повідомив Клименко.

За його словами, зараз розглядаються три основні версії причини займання.

"Вплив аномально високої температури повітря і погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або навмисний підпал з хуліганських чи інших мотивів. Однак остаточна причина буде встановлена тільки після проведення комплексу необхідних експертиз. Основне завдання зараз - врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліціянтів, які посилено патрулюють ці райони", - зазначив він.

До документування та фіксації обставин надзвичайної події залучено понад 20 слідчих в складі посилених слідчо-оперативних груп, створені пошукові групи оперативників блоку кримінальної поліції.

В охороні публічної безпеки та порядку на місці ліквідації пожеж залучено понад 60 поліціянтів.

Як повідомляли Українські Новини, 23 житлових будинки і 80 дачних будинків знищені, 36 житлових будинків пошкоджено через пожежі в Луганській області.

До гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили, Національна гвардія.

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