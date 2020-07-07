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07 липня 2020, вівторок, 21:57 13
Суспільство 2020-07-07T23:15:02+03:00
Українські Новини
Офіс президента відправив гасити пожежу в Луганській області Нацгвардію та ЗСУ

Офіс президента відправив гасити пожежу в Луганській області Нацгвардію та ЗСУ

Ольга Фандорина
пожежа, Евакуація людей, пожежа в лісі, ліс
Пожежа в Луганській області. Фото: Держнс
Пожежа в Луганській області. Фото: Держнс

Національна гвардія, Збройні сили залучені до гасіння пожежі в Луганській області

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у вівторок Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду з ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.

У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін.

На виконання завдання глави держави у вівторок до гасіння пожежі було залучено підрозділи Національної гвардії та Збройних сил.

Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.

Під час наради Зеленському доповіли, що пожежа виникла напередодні на території Борівського та Охтирського лісництв біля села Осколонівка.

Площа спалаху склала близько 50 га.

Вранці 7 липня пожежу було локалізовано, проте через сильний вітер і спеку відбулося поширення вогню на село Смолянинове.

За даними ДСНС, внаслідок надзвичайної події 4 людини загинули, ще 9 госпіталізовані.

Вогонь знищив близько 80 дачних і 30 житлових будинків у селі Смолянинове.

Також відбувається ліквідація пожежі біля села Капітанове на території Капітанського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

До гасіння залучено більш як 60 осіб та 16 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як спека в Україні досягла місцями до +42 градусів, 5 осіб загинули і 9 госпіталізовано через пожежу в Луганській області.

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