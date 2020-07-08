Пожежа в Луганській області: 27 осіб госпіталізували, зруйновано понад 100 будинків

Внаслідок пожежі в Луганській області вогнем знищено 23 житлових будинки і 80 дачних будинків, 36 житлових будинків пошкоджені.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін і голова Національної поліції Ігор Клименко негайно вирушили в Луганську область для координації сил у подоланні масштабних лісових пожеж та здійснення моніторингу повітряного районів займання.

Крім цього, заплановано засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Міністр внутрішніх справ додав, що зараз силами ДСНС евакуйовані з житлових будинків с. Смоляниново і дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб і ще 30 людей відселено. Вогнем знищено 23 житлових будинки і 80 дачних будинків, пошкоджено 36 житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Аваков зазначив, що до ліквідації пожежі залучено понад 1,2 тис. працівників підрозділів МВС.

"Більш як 1 200 працівників ДСНС, Нацполіції, Національної гвардії і 200 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П, ліквідовують пожежу. Оперативний штаб працює в цілодобовому режимі", - сказав він.

Прессекретар поліції Луганській області Тетяна Погукай в соціальній мережі Facebook повідомила, що станом на ранок середи підтверджено загибель 4 громадян, один з них місцевий житель, який помер у лікарні вранці, а місцезнаходження ще одного громадянина не встановлено.

За її даними, евакуйовано 27 місцевих жителів, з них 22 дитини (в тому числі 2 дитини з отруєнням продуктами горіння).

Представник уповноваженого з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський написав, що всього в місцевій лікарні перебуває 27 осіб, у тому числі 17 дітей.

Рятувальники ліквідовують пожежу в Луганській області. Фото: ДСНС

Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у Луганській області. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, 6 липня о 13:21 поблизу с. Осколоновка Новоайдарського району на території Борівського та Охтирського лісництва виникла лісова пожежа.

О 8:11 7 липня пожежу було локалізовано.

У зв'язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) і високою температурою повітря (+38 градусів) сталося поширення пожежі на с. Смоляниново Новоайдарського району.

До гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили, Національна гвардія.

5 липня пожежа без жертв сталася на даху житлового будинку у Новій Каховці Херсонської області, а під Києвом горів ліс.