У Луганській області через пожежі загорілося велике сміттєзвалище

Через лісові пожежі, які вирують у цьому районі, у Сєвєродонецьку Луганської області загорівся полігон побутових відходів.

Про це повідомляє пресслужба Сєвєродонецької міської ради.

Відомо, що полігон загорівся 7 липня в результаті лісових пожеж у області. Тоді працівників евакуювали, щоб не наражати їх на небезпеку.

"Загалом полігон забезпечений протипожежними засобами, там є накопичувальний бак для води на 500 куб. м, що поповнюється із свердловини, є автомобіль для заливки місць загоряння водою. Однак лісова пожежа була дуже потужною, і 7 липня персонал полігону був евакуйований. А при поверненні робітники побачили, що ТПВ зайнялися на значній площі полігону", - йдеться в повідомленні.

На цю мить на полігоні працюють рятувальники Сєвєродонецького управління ДСНС, але їх сил недостатньо, тому місто просить допомоги у Луганської ОДА.

Пожежа виключає можливість вивезення відходів на полігон.

Як повідомляли Українські Новини, підтверджена загибель 5 і госпіталізація 27 осіб через пожежу в Луганській області.

Тим часом Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

До гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили, Національна гвардія.