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07 липня 2020, вівторок, 20:46 5
Туризм 2020-07-07T22:30:02+03:00
Українські Новини
МЗС може заборонити продавати українцям квитки в країни, які забороняють в'їзд громадянам України

МЗС може заборонити продавати українцям квитки в країни, які забороняють в'їзд громадянам України

Ольга Фандорина
Карантин, Авіакомпанія МАУ, Країни ЄС, Міжнародний туризм, Карантинні обмеження, Продаж авіаквитків
Туристи. Фото: pixabay.com
Туристи. Фото: pixabay.com

МЗС України закликав усі авіакомпанії, що здійснюють міжнародні рейси, припинити продаж квитків тим українцям, яких можуть не пустити на кордоні в іншу країну, після скандалу в Греції з українцями. Про це 7 липня повідомляє пресслужба МЗС.

Також листи були відправлені з рекомендаціями Міністерство інфраструктури, Державну авіаційну службу України. Від них вимагають провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями, що здійснюють міжнародні перевезення з України.

Як відзначили в пресслужбі, необхідно перестати продавати квитки українцям в країни, які забороняють в'їзд громадянам України.

А також тим особам, які не мають документів, необхідних для безперешкодного в'їзду в країну призначення (посвідки на проживання, документів навчальних закладів, підтвердження компетентних органів країни в'їзду тощо).

У МЗС підкреслили, що епідемічна ситуація буде безпосередньо впливати на зміни у процедурі в'їзду в іноземні держави.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня українських туристів по прильоту в Афіни відправили в ізолятор. Ці затримані в Греції українці провели в камері три дні.

Авіакомпанії Wizz Air Ryanair  переклали відповідальність на туристів:  саме вони мають дізнаватися про умови відвідування країни в'їзду.

В'їзд українців до Греції з туристичною метою на цю мить заборонений, оскільки Євросоюз вирішив не відкривати кордони для України з 1 липня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що випадок затримання українських туристів по прильоту в Греції – не перший, але попередній випадок не був публічним.

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